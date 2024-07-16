Bakan Yerlikaya’dan 15 Temmuz mesajı: Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz





"HANGİ İNE SAKLANIRLARSA SAKLANSINLAR, BU MİLLETE YAPILAN İHANETİN HESABINI SORUYORUZ, SORMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"



Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahramanların, isimlerini tarihe gururla yazdırdığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bu vatansızlar nerede olurlarsa olsunlar, bilsinler ki devletimizin nefesi enselerindedir. O gece ülkemizin dört bir yanında 252 canımız şehadete erdi. 2 bin 740 kahramanımız gazilikle onurlandı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızda 44 kahramanımız, Havacılık Dairesi Başkanlığımızda 7 kahramanımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde 13 kahramanımız İstanbul ve Muğla'da 7 kahramanımız şehit oldu. İşte o yiğitler, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, bayrağımızı yere düşürmediler. Onların adı yüreklerimize kazındı. Hatıraları, emanetleri ve mirasları ebediyete kadar bizimle yaşayacaktır. Bu vatan evlatlarını bizden koparanlara öfkemiz dinmeyecek ve mücadelemiz bu hainlerle sonsuza dek devam edecek" diye konuştu.