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LGBT terörünün karşısında dimdik! AK Parti'den net mesaj: LGBT gibi sapkın ideolojilere karşı uyanık olmalıyız

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 21:03
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LGBT terörünün karşısında dimdik! AK Parti’den net mesaj: LGBT gibi sapkın ideolojilere karşı uyanık olmalıyız

Türkiye'deki aktifliğini sürdürmeye çalışan LGBT (sapkın oluşum) ailevi değerleri ve gelişme dönemindeki küçük yaştaki çocukları hedef almaya devam ediyor. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez konu hakkında yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'da vatanımızı işgal girişimine hazırlanan üst akıl, şimdi de Türk aile yapısını hedef almıştır. Aile kurumunu çökertmek için LGBT başta olmak üzere bütün sapkın ideolojileri, düşünceleri içimize sokmak için faaliyet yürütüyorlar." dedi.

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak ve aile kavramını ortadan kaldırmayı amaçlayan LGBT sapkınlığı her geçen gün daha fazla yayılıyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan ÇilezAK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin, Türkiye'nin işgal edilme girişimi olduğunu söyledi.

"ANADOLU'YA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkının tanka, topa, tüfeğe göğüs gererek darbeye engel olduğunu ve büyük bir destan yazdığını ifade eden Çilez, "Türkler olarak Anadolu'ya geldiğimiz günden beri sürekli mücadele içindeyiz. Haçlı savaşlarıyla üzerimize geldiler, bertaraf ettik. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'yla topraklarımızı paylaşmak istediler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak bu süreçten çıktık. Çok partili demokratik hayata geçtikten sonra da sürekli darbeler olmaya başladı. Cumhuriyet dönemimize baktığımızda, bunlarda başarılı olduklarını gördük." diye konuştu.

"RUHUNU, AKLINI, BEDENİNİ ŞEYTANA SATAN FETÖ'CÜLER..."

Terör örgütleri aracılığıyla ülkenin ayağına pranga vurmak istendiğini dile getiren Çilez, ruhunu, aklını, bedenini şeytana satan FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimiyle tüm foyalarının ortaya çıktığının altını çizdi.

Devletin, milletin desteğiyle FETÖ'ye ağır bir darbe vurduğunu belirten Çilez, "Kanser hücresi gibi olan bu örgüte karşı çok daha uyanık olmalıyız. PKK'yla, bizle uğraşan kim varsa onlarla mücadelemiz belli ama bunlar çok daha tehlikeli. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürüyor." dedi.

"LGBT BAŞTA OLMAK ÜZERE SAPKIN İDEOLOJİLERE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Çilez, terör örgütleriyle, darbelerle, mezhep çatışmalarıyla Türkiye'yi bölmek isteyen emperyal güçlerin bugün de insan hakları, hayvan hakları, demokrasi, doğa ve çevre hakları adı altında yeni karışıklıklar çıkarmak istediğini vurgulayarak, "15 Temmuz'da vatanımızı işgal girişimine hazırlanan üst akıl, bugün aile kurumumuza yönelmiştir. Aile kurumunu çökertmek için LGBT başta olmak üzere bütün sapkın ideolojileri, düşünceleri içimize sokmak için faaliyet yürütüyorlar. Maalesef ülkemiz içinde de taraftar bulmaktadırlar. Buna karşı mutlaka uyanık olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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