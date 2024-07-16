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Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 00:17 Güncelleme: 16.07.2024 18:07
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Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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