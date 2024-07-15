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Son dakika | Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu

Giriş: 15.07.2024 13:54 Güncelleme: 15.07.2024 13:58
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Son dakika | Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonu

Son dakika haberi...Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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