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FETÖ'den beteri Ekşi Sözlük! Şehitler ve gazilere alçak sözler

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:00 Güncelleme: 15.07.2024 14:05
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FETÖ’den beteri Ekşi Sözlük! Şehitler ve gazilere alçak sözler

Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük 15 Temmuz darbe girişimine direnerek müthiş bir zafer kazanan bu millete olan kin ve nefretini kusmak için büyük bir skandala daha imza attı. Halkın tokadıyla kazanılan bu ihanet kalkışmasının 8. yılında Ekşi Sözlük kullanıcıları tarafından sayfaya alçak sözler yazıldı. Şehitlere, gazilere ve halkın direnişine hakaretler edildi.

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