AB’den toprak hırsızı İsrail’e yaptırım kararı: Sistematik insan hakları ihlali...

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyet, eğitim, yaşam haklarının, aile hayatının, din ve inanç özgürlüğünün kötüye kullanılması da dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan 5 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.