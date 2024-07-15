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15 Temmuz şehit polislerin yoklamasını KKTC Özel Harekat verdi! Yürek burkan anlar: "burada" diyerek cevapladılar

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 15:53
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15 Temmuz şehit polislerin yoklamasını KKTC Özel Harekat verdi! Yürek burkan anlar: burada diyerek cevapladılar

Hain darbe grişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Ankara Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit düşen polislerin yoklamasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Özel Harekat Dairesine bağlı polisler verdi. Öte yandan programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Hain darbe girişimini KKTC'de endişe ile takip ettik, Türkiye 15 Temmuz'dan güçlenerek çıktı. Ve biz Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkmasına sevindik." dedi.

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