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Pençe-Kilit bölgesinde kritik operasyon! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 17:03 Güncelleme: 15.07.2024 17:09
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Pençe-Kilit bölgesinde kritik operasyon! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildiğini ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

Tespit edilen sığınakta 14 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12,7 milimetre mühimmatı, 7 basma EYP düzeneği, 7 infilaklı fitil ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 17 sevk fişeği, 16 Alpha-fire, 3 eriş mayını, 1 hilti ucu, 2 şemsiye, 2 jelikan, çok sayıda pil bloğu ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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