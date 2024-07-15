Pençe-Kilit bölgesinde kritik operasyon! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.