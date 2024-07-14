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Mardin'de biri kırmızı kategoride iki terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 08:16 Güncelleme: 14.07.2024 09:11
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Mardin’de biri kırmızı kategoride iki terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'te emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonu kapsamında biri kırmızı kategoride olan 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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