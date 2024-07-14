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Büyükada'da İBB'nin 'azmanbüs'lerine davullu zurnalı protesto!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 01:17 Güncelleme: 14.07.2024 01:18
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Büyükada’da İBB’nin ’azmanbüs’lerine davullu zurnalı protesto!

Büyükada'da vatandaşların CHP'li İBB tarafından gönderilen elektrikli minibüsler için eylemleri sürerken bu kez davul ve zurna ile protestolar devam etti. İETT’nin yolcu alıp indirdiği alana giriş yapan elektrikli minibüslerin önünü kesen bir grup 15 dakika boyunca davul ve zurna çalarak 'azmanbüsleri' protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere tepkiler sürüyor.

Ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması için bir grup ilçe sakini davullu zurnalı eylem gerçekleştirdi.

DAVULLU ZURNALI PROTESTO

Adalıların 'Azmanbüs' olarak adlandırdığı elektrikli minibüslerin ada dokusuna uymadığı, bölgeye zarar verdiğini belirten bir grup ilçe sakini, Büyükada'da eylem düzenledi.

'İHALEYİ KİME VERDİN?

İETT'nin yolcu alıp indirdiği alana giriş yapan elektrikli minibüslerin önünü kesen grup, yaklaşık 15 dakika boyunca davul zurna çalarak araçların önünü kesti. Adalıların mini taksilere yol verip büyük araçlara yol vermemesi ise dikkat çekti. Ada sakinleri, ellerindeki "Ada yolu yaya yolu", "Adalar şehirleşmesin", "Adada azmanbüs istemiyoruz", "İhaleyi kime verdin?" yazılı dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

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