Büyükada’da İBB’nin ’azmanbüs’lerine davullu zurnalı protesto!

Ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması için bir grup ilçe sakini davullu zurnalı eylem gerçekleştirdi.

DAVULLU ZURNALI PROTESTO

Adalıların 'Azmanbüs' olarak adlandırdığı elektrikli minibüslerin ada dokusuna uymadığı, bölgeye zarar verdiğini belirten bir grup ilçe sakini, Büyükada'da eylem düzenledi.