15 Temmuz'dan yıllar sonra ortaya çıktı! Şehidin 'Gaffar Okkan' detayını babası ilk kez açıkladı
Hain kalkışmanın üstünden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlarımızdan biri de polis memuru Eyüp Oğuz'du. Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Oğuz'un acılı babası hain kalkışmada vefat eden oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Acılı baba tam 8 yıl sonra şehit olan oğlu ile ilgili Gaffar Okkan detayını açıkladı. Öte yandan baba Oğuz, oğlunun şehit olmadan önceki son zamanlarında çevresine 'Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır” dediğini belirtti.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor.
"ÖLMEK VARSA EN İYİSİ ŞEHİT OLMAKTIR"
9 çocuk sahibi şehit babası Tevfik Oğuz, oğlunun vatan ve bayrak sevdalısı olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.
Oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Oğuz, aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirterek, şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" dediğini kaydetti.
GAFFAR OKKAN DETAYINI İLK KEZ AÇIKLADI
Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da görev yaptığı yıllarda dönemin İl Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ve saldırıdan 10 dakika arayla kurtulduğunu yıllar sonra açıkladı.
Öte yandan, kentteki bir kurs merkezinin öğrencileri öğretmenleri gözetiminde şehit polis memuru Eyyüp Oğuz'un şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla baba ocağını ziyaret etti.
Tevfik Oğuz'u ziyaret edip elini öpen öğrenciler, Oğuz'a Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte Harput Mahallesi'ndeki Harput Şehitliği'nde bulunan Eyyüp Oğuz ve diğer şehitlerin kabrini ziyaret etti. Burada dualar okundu, çevre temizliği yapıldı.
''EYYÜP, AİLEDE SEÇİLMİŞ BİRİYDİ''
Oğlunun 8 sene önce şehit olduğunu kaydeden baba Oğuz, ''Bu çocukları görünce şehidi neredeyse unuttuk. Çocukları seviyorum. Sağ olsunlar gelip bizi ziyaret ettiler. İnşallah onlar da ileride birer Eyyüp olur. Eyyüp gibi cesaretli birer genç olarak yetişirler. Vallahi acısı hiç unutulmuyor. Eyyüp, ailede seçilmiş biriydi. Ne kadar tamam dersek de unutulmuyor. 4 senedir de annesi öldü. Annesi onu çok merak ediyordu. Eyyüp, cesur adamdı. Eyyüp'ün aklına ölüm gelmezdi" dedi.
"GAFFAR OKKAN'IN YANINDAYDI, 10 DAKİKA İLE KURTULDU"
Şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır'' dediğini aktaran Oğuz, ''Gaffar Okkan'ın yanındaydı. O da 10 dakika ile kurtuldu. Eğer saat 6'da onlarla birlikte çıksaydı Eyyüp de o 6 kişinin içerisindeydi. Fakat Eyyüp'ün saat 6'da, İzmir'de evlendirmiştik, misafirleri geliyor ve Eyyüp de terminalden almaya gidiyor. Eyyüp çıkıyor ondan sonra tarıyorlar. Yanında birçok arkadaşı hayatını kaybetti ama o zamanlar ölüm onun hiç aklına gelmezdi. Ancak son zamanlarda ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" diyormuş. Demek ki içine doğmuş ve o da şehadeti orada tamamlanmış. Allah, hainleri ıslah etsin. Zaten cezalarını aldılar da Allah onları ıslah etsin" diye konuştu.
MİNİK AHMET ŞEHİT BABASINI ZİYARET ETTİ
Şehidin babasını ziyaret ederek bayrak hediye eden 10 yaşındaki Ahmet Tarık ise ''Kurs merkezimiz ile birlikte şehit babası Tevfik dedeyi ziyaret ettik. Şehidimiz ölümden hiç korkmuyormuş. Bizlerin de burada olması gurur verici. Biz Tevfik dedeye çiçek ve bayrak getirdik. O da sağ olsun bize hurma ve çikolata ikram etti. Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum" şeklinde konuştu.
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