15 Temmuz’dan yıllar sonra ortaya çıktı! Şehidin ’Gaffar Okkan’ detayını babası ilk kez açıkladı

"GAFFAR OKKAN'IN YANINDAYDI, 10 DAKİKA İLE KURTULDU"

Şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır'' dediğini aktaran Oğuz, ''Gaffar Okkan'ın yanındaydı. O da 10 dakika ile kurtuldu. Eğer saat 6'da onlarla birlikte çıksaydı Eyyüp de o 6 kişinin içerisindeydi. Fakat Eyyüp'ün saat 6'da, İzmir'de evlendirmiştik, misafirleri geliyor ve Eyyüp de terminalden almaya gidiyor. Eyyüp çıkıyor ondan sonra tarıyorlar. Yanında birçok arkadaşı hayatını kaybetti ama o zamanlar ölüm onun hiç aklına gelmezdi. Ancak son zamanlarda ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" diyormuş. Demek ki içine doğmuş ve o da şehadeti orada tamamlanmış. Allah, hainleri ıslah etsin. Zaten cezalarını aldılar da Allah onları ıslah etsin" diye konuştu.