Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı!

"Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.