Türkiye Yüzyılı’nda yeni bir devasa proje! Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Yusufeli-Artvin karayolunu 15 kilometre kısaltan Artvin Yusufeli Viyadüğü hizmete girdi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. A Haber muhabiri Selman Kutlu da proje hakkında merak edilen soruları canlı yayına katılan bakan Uraloğlu'na sordu. Pei bu projenin bölgeye katkıları neler olacak? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları...
Artvin Yusufeli Viyadüğü hizmete açılıyor. Karayolunu 15 kilometre kısaltan 275 metre yüksekliğindeki proje hizmete açıldı. Projenin bölgeye katkıları neler olacak? A Haber canlı yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu proje hakkında detayları anlattı. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başlıklar;
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
"Biz birçok dönemler yaşadık. Türkiye aslında ertesi gün maaşını bankadan alabilecek mi konumundan uzaya 6A uydusunu yerli ve milli uydusunu gönderen bir Türkiye haline geldi."
"Şu an görmüş olduğunuz viyadük gerçekten önemli değerli bir viyadük. Burada 4 tane önemli viyadük vardı ve bunlardan üçünü daha önce bitirip trafiğe açmıştık. Burası Yusufeli ve köprünün ayaklarının olduğu yer. Yerleşim merkezi olduğu için buraya en son gelebildik. Vatandaşlarımızı da rahatsız etmeden yeni yerleşim bitsin diye."
ÖZEL VE DENGELİ BİR TASARIM YAPTIK
"Buradan dengeli konsol dediğimiz bir sistem vardı ve o su tutma tarihini yetiştiremeyecektik. Arkadaşlarımızla inceledik ve araya ayaklar çıkararak ortotropik dediğimiz betonarme üstü de çelik olacak şekilde bir tasarım yaptık ve su tutma tarihi geçirmemiş olduk."
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK VİYADÜKLERİNDEN
"Zorlu bir imalat. Önce servis yolu verdik sonrasında da 685 metre uzunluğunda her iki taraftan da itekleyerek ortada buluşturduk ve bitirmiş olduk. Yaklaşık 150 metre yüksekliğinde bu da Türkiye'nin en yüksek viyadüklerinden bir tanesi."
YOLDAN VE SÜREDEN KISALTMIŞ OLDUK
"Artvin'e kadar olan yolu 90 kilometrelerden yaklaşık 75 kilometrelere indirdik ve 15 kilometre yolu kısalttık süreden de kısaltmış olduk. Güzel bir eser. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ve desteği ile bunu da yaptık bitirdik çok şükür."
TÜRKSAT 6A YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ
"TÜRKSAT 6A uydumuz ikinci ateşleme aşamasını geçti ve bu bizim kıymetli. İlk etapta geçici yörünge ve daha sonrasında 42'nci derece doğuda ki kalıcı yörünge. Şu an A Haber'de yapılan yayın da bu uydularımızın desteği ile olmuş oluyor. Daha kaliteli ve daha sağlıklı bir şekilde televizyon yayıncılığı öte yandan sivil ve askeri haberleşme sağlanmış olacak."
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