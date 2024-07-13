Türkiye Yüzyılı’nda yeni bir devasa proje! Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de

TÜRKSAT 6A YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

"TÜRKSAT 6A uydumuz ikinci ateşleme aşamasını geçti ve bu bizim kıymetli. İlk etapta geçici yörünge ve daha sonrasında 42'nci derece doğuda ki kalıcı yörünge. Şu an A Haber'de yapılan yayın da bu uydularımızın desteği ile olmuş oluyor. Daha kaliteli ve daha sağlıklı bir şekilde televizyon yayıncılığı öte yandan sivil ve askeri haberleşme sağlanmış olacak."