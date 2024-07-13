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Başkan Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu

Giriş: 13.07.2024 18:29 Güncelleme: 13.07.2024 19:17
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Başkan Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(15 Temmuz) Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Gazze'de ikiyüzlü politikaları özelinde Batı'ya sert tepki göstererek, "Gazze'deki insani trajediye kayıtsız kalanlar, vicdansızlıklarını ve iki yüzlü politikalarını saklama gereği dahi duymuyorlar." dedi.

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