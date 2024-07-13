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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de! Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.07.2024 21:00 Güncelleme: 13.07.2024 21:03
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de! Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?

Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk milleti tarihine yeni bir destan ekledi... Halkın gücü tankların gücüne galip geldi. Peki, hain darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti? Yargının FETÖ ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye sivil anayasaya ne zaman kavuşacak? A Haber canlı yayınına darbe girişiminin sembol noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen tüm soruları cevaplıyor.

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