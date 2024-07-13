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Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısına Suriye'den 'olumlu' yaklaşım! Yeni dönem... Beyaz sayfa! Dikkat çeken 2011 vurgusu

Giriş: 13.07.2024 21:25
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Başkan Erdoğan’ın tarihi çağrısına Suriye’den ’olumlu’ yaklaşım! Yeni dönem... Beyaz sayfa! Dikkat çeken 2011 vurgusu

Türkiye ve Suriye’den en üst düzeyde yapılan karşılıklı açıklamalar, 2023 ortasında donan Ankara-Şam normalleşme sürecinin yeniden canlanmasına yönelik beklentileri artırdı. Başkan Erdoğan'ın tarihi normalleşme çağrısı sonrası Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. Bakanlık 2011 yılındaki statüye dönmesi şartıyla diyaloğa 'olumlu' yaklaştıklarını vurguladı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye'nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması gerektiği belirtildi. Suriye, yasadışı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör örgütleriyle mücadele gibi temel ilkelere dayanması gerektiğini vurguladı.

Buna ek olarak bakanlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren dost ve kardeş ülkelere teşekkür ederek, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hala da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliydi. Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurdu. Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir. Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir."

"NORMALLEŞME İÇİN 2011 ÖNCESİNDEKİ DURUMA DÖNMELİYİZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor.

"OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Öte yandan Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bugün bir nüshası SANA'ya ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye'ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister."

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