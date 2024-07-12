15 Temmuz’un Nete Hatun’ları! Vatanı hainlere bırakmadılar

Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü.

Eşim ezildi. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım" ifadelerini kullandı.