15 Temmuz'un Nete Hatun'ları! Vatanı hainlere bırakmadılar
FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına direnen Türkiye'nin "Nene Hatunları" vatan savunması yaparken şehadete yürüdü. 15 Temmuz'un kadın şehitlerinden Türkan Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin "Eşim o gece Nene Hatun oldu. 'Vatan elden gidiyor ne oturması' deyip sokağa çıktı. Tankın altında şehadete yürüdü" dedi.
Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı duran kadın şehitler Türkan Türkmen Tekin, Ayşe Aykaç ve Sevgi Yeşilyurt Kurtuluş Savaşı kahramanı Nene Hatun'dan devraldıkları sancağı yere düşürmemek uğruna canlarını feda etti.
'VATAN ELDEN GİDİYOR NE OTURMASI'
3 çocuğunu geride bırakıp şehit düşen Türkmen Tekin'in geride kalan eşi Ramazan Tekin, "Eşim o gece Nene Hatun oldu. 'Vatan elden gidiyor ne oturması' deyip sokağa çıktı. Tankın altında şehadete yürüdü. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekât namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık.
Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü.
Eşim ezildi. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım" ifadelerini kullandı.
O gece şehit düşenlerden biri de Ayşe Aykaç'tı (44). Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak namaz kıldı. Evdekilerle helalleşerek eşiyle birlikte yollara düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmeye çalışan Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, hainlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
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