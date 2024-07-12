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Bakan Uraloğlu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: 2. ateşleme süreci başladı!

Giriş: 12.07.2024 20:32
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Bakan Uraloğlu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: 2. ateşleme süreci başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başlandığını açıkladı.

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