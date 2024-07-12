Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor? Uzman isim ABD’nin kirli planını harita üzerinden A Haber’de açıkladı | İşte McGurk’ın dikkat çeken hilal çizimli teröristan planı...

Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar'ın açıklamaları şöyle:

Suriye'de uluslararası bir plan var. O planı Türkiye'de destekliyor. O planın içserisinde 2011'den günümüze kadar uzanan basamakları var. Viyana bunun başlangıç arkasında Cenevre ve tam orada BM Güvenlik Konseyi kararı yayınlandı. Ondan sonra Biliyorsunuz, Rusya, Türkiye ve rejim ile birlikte Astana görüşmeleri başladı. Astana görüşmelerinde İdlip, sonra SOÇİ çıktı. Hemen İran denkleme katıldı. Ondan sonra müzakere kurulu toplandı. Suriye muhalefetinin ile rejimle anlaşma yapması için. Plan bu. Uluslarası genel geçer plan bu. Bu 22.54 sayılı kararın içerisinde 4 sayılı kararın içinde 4 aşama var demiştik. Nedir o? Geçici bir hükümet kurulacak.