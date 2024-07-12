Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor? Uzman isim ABD’nin kirli planını harita üzerinden A Haber'de açıkladı | İşte McGurk'ın dikkat çeken hilal çizimli teröristan planı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Newsweek dergisine yaptığı açıklamada net teröristan mesajı vererek, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." dedi. ABD, PKK'ya 'teröristan' kurdurmak için çabalıyor. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor. Peki, Teröre kilit harekâtı başlıyor mu? Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar A Haber'de ABD’nin kirli planını harita üzerinden açıkladı. Olçar, ayrıca McGurk'un hilal çizimli teröristan planını da böyle gözler önüne serdi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı.
NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesaj verdi. Suriye'nin kuzeyinde bir 'teröristan'a asla müsaade etmeyeceklerini yineledi.
Başkan Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Peki, Teröre kilit harekâtı başlıyor mu? Suriye ve Irak'ta sınırları kim zorluyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar A Haber'de Arka Plan programında ABD'nin kirli planını harita üzerinden açıkladı. Ayrıca Olçar, McGurk'un hilal çizimli teröristan planını gözler önüne serdi.
Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar'ın açıklamaları şöyle:
Suriye'de uluslararası bir plan var. O planı Türkiye'de destekliyor. O planın içserisinde 2011'den günümüze kadar uzanan basamakları var. Viyana bunun başlangıç arkasında Cenevre ve tam orada BM Güvenlik Konseyi kararı yayınlandı. Ondan sonra Biliyorsunuz, Rusya, Türkiye ve rejim ile birlikte Astana görüşmeleri başladı. Astana görüşmelerinde İdlip, sonra SOÇİ çıktı. Hemen İran denkleme katıldı. Ondan sonra müzakere kurulu toplandı. Suriye muhalefetinin ile rejimle anlaşma yapması için. Plan bu. Uluslarası genel geçer plan bu. Bu 22.54 sayılı kararın içerisinde 4 sayılı kararın içinde 4 aşama var demiştik. Nedir o? Geçici bir hükümet kurulacak.
Anayasa süreci, seçimler ve nihayet terörle mücadele. Bu plan yürüklükte. Ama Amerika'nın planı bu değil. Amerika'nın planı şu. Burada 3 yapılı federatif yapı kurmaya çalışıyor. Mcgurk'ın tıpkı Irak'ta yaptığı gibi. Biliyorsunuz ki Irak, federatif bir devlettir. Mimarı da Mcgurk'dır. Anayasası'da fedaral bir anayasadır. Aynı federatif yapıyı ve anayasayı da burada yapmaya çalışıyor.
Üçe bölecekler. İdlip'ten başlayıp şöyle bir hilal çizip Deyrizor'a kadar kürdistan sözde teröristan yapılacak. Şi ve Suni Arap devleti işte belki rejimin başını çektiği Irak'taki kopyası burada. Türkiye'de,"Madem siz aynı sistemi Suriye'de uyguluyorsunuz. Bende Irak'ta uyguladığım sistemi, buraya uygulayacağım." diyor. O sistem nedir? Erbil'de 3 masa, İstihbarat, askeri ve diplomatik masa. Bağdat'ta 27 tane anlaşma. Erbil, Bağdat, Irak Türkmen cephesi ve Türkiye ittifakı ile terörle mücadele konsepti. Türkiye biliyorsunuz KYB'yi dışarda tuttu. Sonra KYB'nin Dışişleri Bakanı ne dedi? "Biz Türkiye ile müzakere halindeyiz, PKK bozuk yapıdır" dedi. Onu da demeki denkleme çekmeye çalışıyor.
Halep'te merkez kurun. 3 tane masa diplomasi, istihbari, ve askeri masalar. Erbil'in rolünü Rejim Kuvvetlerine yada Esad Rejimine, Bağdat'ın rolünü de Rusya'ya ver. İran'da zeten denklemde. Kurdunuz mu masayı? Amerika ile PKK yalnızlaştı mı? Yalnızlaştı. Buradaki sorunun tek bir problemi ABD, PKK ittifakıdır. Bunun çözülmesi gerekiyor. İşte Türkiye şuanda ABD, PKK organik bağını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunun yaparken eş zamanlı da Tel Rıfat ve Mümbiç bölgelerinde boşluk kalan bu kuzeydeki terörden arındırmış bölgeyi de askeri harekatlarla da yapmaya çalışacak.
Irak'taki harekat gayet güzel gidiyor. Arada bir Irak'ta hava taarruzları gerçekleşiyor. Ve kara harekâtı başlarsa Suriye'de iki tane nokta kapatılırsa PKK'nın Suriye bölgesinde yaşam şansı kalmayacak. Nerede klacak sadece. Deyrizor'da Rakka'da belki şu Derbesi ve Malike dedikleri bölgelerde hiç harekat yapmadan boşalacak gibi gözüküyor. Eğer Tel Rıfat Mümbiç düşerse buradaki Arap Pınar'ı bölgesi ve boş kalan 2 tane bölge geriye çekilerek teröristsizleştirelecek bir bölge.
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