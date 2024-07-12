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Bakan Şimşek'ten Macaristan'da diplomasi trafiği! Maliye Bakanı Varga ile bir araya geldi | Mutabakat zaptı imzalandı

Giriş: 12.07.2024 17:37
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Bakan Şimşek’ten Macaristan’da diplomasi trafiği! Maliye Bakanı Varga ile bir araya geldi | Mutabakat zaptı imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Maliye Bakanı Mihaly Varga ile bir araya geldi. Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmede çok taraflı kuruluşlarda işbirliğini, kamu mali yönetimini ve vergi politikalarını içeren mutabakat zaptını imzaladık, iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Maliye Bakanı Mihaly Varga ile görüştü.

Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Macaristan Maliye Bakanı Sayın Mihaly Varga'nın nazik davetleri ile ekonomik ve finansal işbirliğimizi güçlendirmek için Budapeşte'de bir araya geldik, kendilerine çok teşekkür ediyorum.



Görüşmede çok taraflı kuruluşlarda işbirliğini, kamu mali yönetimini ve vergi politikalarını içeren mutabakat zaptını imzaladık, iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum.




Macaristan'ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizmasının güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Avrupa Yatırım Bankası'nın ülkemizdeki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlaması, Türkiye-AB ilişkilerindeki temel önceliklerimizdir" dedi.

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