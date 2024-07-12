Bakan Şimşek’ten Macaristan’da diplomasi trafiği! Maliye Bakanı Varga ile bir araya geldi | Mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Macaristan Maliye Bakanı Sayın Mihaly Varga'nın nazik davetleri ile ekonomik ve finansal işbirliğimizi güçlendirmek için Budapeşte'de bir araya geldik, kendilerine çok teşekkür ediyorum.