Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! AK Parti’den açıklamalar! Teklifte neler var?

AK Parti'nin bir süredir başıboş sokak köpek sorununa ilişkin çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Konuya ilişkin konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 17 maddeden oluştuğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarında yer alan satır başları:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: 5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Yasa teklifimiz toplam 17 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: (Belediyelerin sorumlulukları) 2028 yılına kadar belediyelere geçiş dönemi için bir imkan sağlıyoruz. Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.