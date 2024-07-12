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Devlet deprem bölgesinde yaraları sarıyor! Bakan Murat Kurum: Adıyaman'da her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 14:11
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Devlet deprem bölgesinde yaraları sarıyor! Bakan Murat Kurum: Adıyaman’da her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Her ay 25-30 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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