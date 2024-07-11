Başkan Erdoğan’dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Benzer vahşet Gazze’de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, "Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Bosnalı Hersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bu hüzün dolu günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına bir kez daha en içten taziyelerimi iletiyorum.