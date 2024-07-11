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NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Zirvenin ikinci günündeki programda neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.07.2024 17:40
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NATO’da Başkan Erdoğan rüzgarı! Zirvenin ikinci günündeki programda neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesajlar verirken yoğun diplomasi trafiğini tam gaz yürütüyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'ın ikinci gününde programı nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında son detayları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de tüm dünyaya mesajlar vererek, ülkeler arasındaki diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Peki, zirvenin artık sonların yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programında neler olacağını A Haber muhabiri Rüya Akkuş, ABD'den aktardı.

A HABER MUHABİRİ RÜYA AKKUŞ AKTARDI! BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMINDA NELER VAR?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Artık yavaş yavaş NATO'nun sonuna geliyoruz. Bugün iki oturum düzenlenecek. Oturumlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı düzenlenecek. Sonrasında ise ABD'den ayrılacak ve Türkiye yolcuğu başlayacak.

Dün özellikle önemli görüşmeler yapıldı. Zaten kendi içerisinde oturumlar oldukça kıymetliydi. Çünkü ülkelerin savunma sanayii konusu ele alındı.

Bununla beraber Türkiye'nin elbette ki hassasiyetleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beklentiler dile getirilmiş oldu.

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer birçok NATO Zirvesi'nde olduğu gibi birçok özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Bunlardan bir tanesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ti. Bir süredir olumlu giden bir ilişki hattı söz konusu. Mutabık olunan bir diğer konu ise beraber çalışma prensiplerinin devam edecek olması oldu. Bir yandan İsrail'in Gazze'deki katliamları gündemdeydi…

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de görüşme gerçekleştirildi.

Bugün oturumlarda "Müttefik ve Ortak Devlet Hükümet Başkanları" toplantısı olacak. Burada sadece NATO ülkeleri değil davetli olan ülkeler de yer alacak.

NATO'nun somut bildirgesinde, Ukrayna'ya bir fon sağlanması konusunda bir anlaşma sağlandı. Bugün aynı zamanda bir Ukrayna oturumu olacak. Oturum kapsamında Zelenskiy bir konuşma yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye saati ile gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Hem NATO'nun genelini hem de alınan kararları değerlendirecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor olacak.

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