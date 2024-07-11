NATO’da Başkan Erdoğan rüzgarı! Zirvenin ikinci günündeki programda neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de görüşme gerçekleştirildi.

Bugün oturumlarda "Müttefik ve Ortak Devlet Hükümet Başkanları" toplantısı olacak. Burada sadece NATO ülkeleri değil davetli olan ülkeler de yer alacak.

NATO'nun somut bildirgesinde, Ukrayna'ya bir fon sağlanması konusunda bir anlaşma sağlandı. Bugün aynı zamanda bir Ukrayna oturumu olacak. Oturum kapsamında Zelenskiy bir konuşma yapacak.