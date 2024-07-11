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DEM'li Van Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:10
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DEM’li Van Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı

DEM'li Van Büyükşehir Belediyesi 31 Mart seçimlerinden sonra işçi kıyımına devam ediyor. İş akdini feshedilen işçi sayısı 817’ye ulaştı. İşten çıkarılan işçilerden Bilal Fırat, 22. maddeden çıkarıldıklarını ve işsizlik maaşı bile alamadıklarını söyledi. İşte ayrıntılar...

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