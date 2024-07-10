Uçakla seyahat edecekler dikkat! Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
İstanbul'da yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiledi. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Yapılan açıklamada ise uçuşların Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları hava ulaşımını etkiledi. Uçakla seyahat edecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren kararı Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) duyurdu.
HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL
HEAŞ tarafından yapılan açıklamada yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği belirtildi.
UÇUŞLARINIZI MUTLAKA KONTROL EDİN!
HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 (yarın) beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.
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