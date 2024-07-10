Uçakla seyahat edecekler dikkat! Uçuşların yüzde 10’u iptal edildi

UÇUŞLARINIZI MUTLAKA KONTROL EDİN!

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 (yarın) beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.