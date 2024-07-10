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Adnan Oktar duruşmasında ilginç anlar! Kadın sanıkların iltifatlarını duyan Oktar'dan tuhaf tepki

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 20:13 Güncelleme: 10.07.2024 20:33
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Adnan Oktar duruşmasında ilginç anlar! Kadın sanıkların iltifatlarını duyan Oktar’dan tuhaf tepki

Aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ında bulunduğu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün, güncel yapılanmasına yönelik davada 8 bin yıllık ceza Yargıtay tarafından onandı. Görülmeye devam eden dava duruşmasında ise ilginç anlar yaşandı. Adnan Oktar'a mahkemede kadın sanıklar yoğun iltifatlarda bulundu ve bunun üzerine Oktar ayağa kalkarak kıyafetlerini gösterdi.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün, yapılanmasına yönelik aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da bulunduğu 20 sanıklı dava görülmeye devam etti.

Adnan Oktar, kadın sanıklarının yoğun iltifatları sonrası ayağa kalkarak kıyafetlerinin gösterdi. Davada 6 sanık avukatın dosyası ayrıldı. Öte yandan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.

DURUŞMADA TUHAF DİYALOG

Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Adnan Oktar'ın bulunduğu 5 tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı. 9 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmanın başlanması beklenirken Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında ilginç diyaloglar gerçekleşti.

İLTİFATLARI DUYDU KIYAFETLERİNİ GÖSTERDİ

Kadın sanıklar Adnan Oktar'ın yaptığı esprilere kahkahalarla cevap verdiler. Oktar'a sık sık iltifatlar ederek, , "Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı" gibi ifadeler kullandılar. Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.

NİHAL CANDAN TAHLİYESİNE TEPKİ

Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, Nihal Candan'ın 38 kiloya düştükten sonra tahliye edilmesine tepki göstererek "Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler Aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Beyi çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı" diyerek beraatını talep etti.

8 BİN YILLIK CEZA ONANDI

Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.

Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu. Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

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