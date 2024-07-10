Adnan Oktar duruşmasında ilginç anlar! Kadın sanıkların iltifatlarını duyan Oktar’dan tuhaf tepki

İLTİFATLARI DUYDU KIYAFETLERİNİ GÖSTERDİ

Kadın sanıklar Adnan Oktar'ın yaptığı esprilere kahkahalarla cevap verdiler. Oktar'a sık sık iltifatlar ederek, , "Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı" gibi ifadeler kullandılar. Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.