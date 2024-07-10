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Ticaret Bakanlığından gümrük kapılarında yeni tedbirler! Vatandaşların geçişleri kolaylaştırılacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 10:55
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Ticaret Bakanlığından gümrük kapılarında yeni tedbirler! Vatandaşların geçişleri kolaylaştırılacak

Ticaret Bakanlığı, yaz süresinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınırdan ülkeye girişlerinin yoğunlaşması nedeniyle ek tedbirler aldı. Bakanlık, vatandaşların Türkiye'ye geçişlerini kolaylaştırmak için Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çalışma başlattı.

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