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Son dakika | 12 ilde zehir tacirlerine operasyon

AA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 08:19 Güncelleme: 10.07.2024 09:05
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Son dakika | 12 ilde zehir tacirlerine operasyon

Son dakika haberi...12 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-26" operasyonlarında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 57 şüpheli gözaltına alındı.

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