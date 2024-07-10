Muhalefetin "erken seçim" söylemleri | Başkan Erdoğan sınırı çizdi: Havanda su dövmektir

Kabine ve partideki yaşanan değişimlere işaret eden Erdoğan'ın, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başıboş sokak hayvanı sorununa çözüm için TBMM grubunun yaptığı çalışmanın son hâli Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da bu çalışmanın bir an evvel nihayete erdirilmesi gerektiğini belirtti. Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet'in sokak köpekleri saldırısına uğradığı görüntülere çok üzüldüğünü söyleyen Erdoğan'ın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya konu ile yakından ilgilenmesi talimatını verdiği öğrenildi.





MUHALEFETLE İLİŞKİLER

Muhalefetin 'gölge bakan' terimine yönelik bakanlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan'ın "Bakanlara, muhalefetle ilişkilerle ilgili dikkatli olmaları noktasında gerekli talimatları verdik" dediği kaydedildi.