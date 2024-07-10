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Öğretmenlik meslek kanunu teklifi TBMM'de

AA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:34
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Öğretmenlik meslek kanunu teklifi TBMM’de

Son dakika haberi...TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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