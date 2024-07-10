Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Teröristlere yönelik operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesidne kararlılıkla sürerken Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Öte yandan teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Terörle mücadele sürüyor. Hain PKK ve türevlerine yurt içinde ve sınıt ötesinde geçit verilmezken teröristlere saklandıkları bölgelerde operasyonlarla dar ediliyor.
4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bölgede ele geçirilen malzeme şöyle: 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, 1.020 adet 5,56 mm mühimmat, 2.070 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli, Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
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