THY'den yönetim kadrosu maaşlarıyla ilgili spekülatif iddialara yalanlama: Maksatlı bir girişim
Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türk Hava Yolları'nın (THY) yönetim kadrosu maaşlarıyla ilgili yer alan spekülatif haberlerle ilgili açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) bir süredir sosyal medya ve bazı basın yayın organları üzerinden spekülatif haberlerle hedef alınıyordu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Üstün, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek; "Markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir." dedi.
İşte Yahya Üstün'ün o paylaşımı
Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.
Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti
- Deneyenlerin sadece %1'i başarabiliyor! Zorlu zeka testinde gizli kemiği 5 saniyede bulabilir misin?
- Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!
- ÖGG 109. Dönem sınav sonuç tarihi 2024 | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı?
- 47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo
- Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!
- SSK, Bağ-Kur'luya müjde sabah 07.00'de geldi! 18.600 TL'lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...
- YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024 | YÖKDİL 2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...