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THY'den yönetim kadrosu maaşlarıyla ilgili spekülatif iddialara yalanlama: Maksatlı bir girişim

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 17:18
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THY’den yönetim kadrosu maaşlarıyla ilgili spekülatif iddialara yalanlama: Maksatlı bir girişim

Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türk Hava Yolları'nın (THY) yönetim kadrosu maaşlarıyla ilgili yer alan spekülatif haberlerle ilgili açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) bir süredir sosyal medya ve bazı basın yayın organları üzerinden spekülatif haberlerle hedef alınıyordu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Üstün, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek; "Markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir." dedi.

İşte Yahya Üstün'ün o paylaşımı
Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.

Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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