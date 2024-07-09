Türk’ün uzaya imzası Türksat 6A ile 70 bin kilometreden ilk temas!

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, CTech olarak uydunun üzerinde üretilen kritik veriler olan telemetrilerin uydu yer kontrol istasyonuna gönderilmesini, uzaktan kontrolünü sağlayan telekomutların uydu bilgisayarı tarafından alınmasını ve yörüngesinin yüksek hassasiyetle belirlenmesini sağlayan mesafe ölçüm sinyalinin iletimini sağlayan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemini geliştirdiklerini belirtti. Fırat, bu alt sistem sayesinde Türksat 6A uydusunun, kesintisiz olarak 7 gün 24 saat yer istasyonu ile haberleşebileceğini vurguladı.

Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi, uyduların en kritik alt sistemleri arasında yer alıyor.