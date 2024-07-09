Türk'ün uzaya imzası Türksat 6A ile 70 bin kilometreden ilk temas!
Türkiye'de ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndermenin gururu yaşanıyor. Uydu haberleşme çözümlerine imza atan CTech, Türkiye'nin yerli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'ya sağladığı alt sistem sayesinde 70 bin kilometre mesafeden haberleşme gerçekleştiren ilk Türk firması oldu.
Üretiminde TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech'in proje ortağı olduğu Türksat 6A uydusu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderilmesinin ardından, yörünge transferi sırasında 70 bin kilometre irtifaya kadar çıktı.
Türksat 6A, saat 14.15 civarında 70 bin kilometre irtifadan CTech alt sistemi sayesinde yer istasyonuyla haberleşme gerçekleştirdi. CTech, böylece ülke tarihinde ilk defa 70 bin kilometre mesafeden haberleşme gerçekleştiren yerli firma oldu.
Türkiye'nin yanında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bölümünü kapsama alanına alarak 5 milyarlık bir nüfusa hizmet sağlayacak Türkiye'nin ilk yerli geosenkron haberleşme uydusu, sonrasında görevini sürdüreceği 42 derece doğu boylamında ve 35 bin kilometre irtifadaki yörüngesine yerleşerek 15 yıl boyunca burada hizmet verecek.
CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, CTech olarak uydunun üzerinde üretilen kritik veriler olan telemetrilerin uydu yer kontrol istasyonuna gönderilmesini, uzaktan kontrolünü sağlayan telekomutların uydu bilgisayarı tarafından alınmasını ve yörüngesinin yüksek hassasiyetle belirlenmesini sağlayan mesafe ölçüm sinyalinin iletimini sağlayan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemini geliştirdiklerini belirtti. Fırat, bu alt sistem sayesinde Türksat 6A uydusunun, kesintisiz olarak 7 gün 24 saat yer istasyonu ile haberleşebileceğini vurguladı.
Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi, uyduların en kritik alt sistemleri arasında yer alıyor.
Uyduda üretilen sağlık bilgileri olan telemetriler, uydunun uzaktan kontrolünü sağlayan telekomutlar ve uydunun yörüngesinin yüksek hassasiyetle belirlenmesini sağlayan mesafe ölçüm işlevi bu alt sistem aracılığıyla sağlanıyor. Bir başka deyişle uydunun, yer istasyonları aracılığıyla izlenmesini ve kontrolünü sağlayan bütün veri akışı, Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi üzerinden gerçekleşiyor.
Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi ve ekipmanları, yersabit uydularda asgari 15 sene boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yer istasyonları ile haberleşmeyi sağlayacak şekilde geliştirildi. Bu sebeple belirtilen süre boyunca yörüngede maruz kalacağı radyasyon benzeri zorlayıcı koşullara dayanabilecek.
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