THY rekora doymuyor! Yolcu sayısı 7.8 milyona çıktı
Avrupa'da adından sık sık söz ettiren Türk Hava Yolları (THY) her geçen yıl farklı bir rekora imza atıyor. Türk Hava Yolları (THY), tarafından Haziran 2024 trafik sonuçlarına gören haziranda yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı ve 7,8 milyon yolcu taşındı.
Türk Hava Yolları (THY), haziranda yolcu sayısını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artırarak, 7,8 milyon yolcu taşıdı. THY'den yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.
DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ
Geçen yıl aynı döneme göre taşınan yolcu sayısını yüzde 7,4 artırarak 7,8 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 81,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2023'te 2,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 artarak 2,6 milyon oldu. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2023 döneminde 20,5 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,4 artarak 22 milyara ulaştı.
Taşınan kargo ve posta hacmi Haziran 2023'te 138,7 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artışla 174,7 bin ton olarak gerçekleşti.
YOLCU SAYISI 40. 6 MİLYONA ÇIKTI
Ocak-Haziran 2024 trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamaya göre THY, geçen yılın aynı dönemine kıyasla taşınan yolcu sayısını yüzde 4,8 artırarak 40,6 milyona çıkardı.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 Ocak-Haziran döneminde 14,1 milyon, 2024'ün aynı döneminde ise yüzde 7,8 artışla 15,2 milyon olarak gerçekleşti.
YOLCU DOLULUK ORANLARI
Toplam yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Haziran dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,8 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,5 oldu.
AKK, 2023 Ocak-Haziran döneminde 110,9 milyar iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 10,2 artışla 122,1 milyar olarak gerçekleşti. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023'ün ilk yarısında 747,9 bin ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 32,3 artışla 989,4 bin ton olarak kaydedildi.
THY'nin filosundaki uçak sayısı ise haziran itibarıyla 458'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...
- Ayak nasırı tarihe karışacak: Tek yapmanız gereken...
- Son dakika: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
- İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye'yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...
- Yeni Tadic’i Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz çalım
- Bardaktaki Kokuya Son! Bulaşık Makinesi Temizliği İçin Muhteşem Yöntem
- İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS'siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...
- Emeklinin taban maaşına %38 ayarı! SSK, BAĞ-KUR'luya 13.800 TL'lik kök ödeme piyangosu vurdu! 8.500, 8.750, 9.000, 10.000 TL alana...
- KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?
- Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı