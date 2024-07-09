THY rekora doymuyor! Yolcu sayısı 7.8 milyona çıktı

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 Ocak-Haziran döneminde 14,1 milyon, 2024'ün aynı döneminde ise yüzde 7,8 artışla 15,2 milyon olarak gerçekleşti.

YOLCU DOLULUK ORANLARI

Toplam yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Haziran dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,8 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,5 oldu.