Bakanlıktan 'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitaba ilişkin açıklama!
‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli masal kitabına ilişkin sosyal medya ve internet sitelerinde eşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. İddialara ilişkin bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığından geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya ve internet sitelerinde 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, cezai yaptırım uygulanmasının kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını bildirdi.
"CEZAİ YAPTIRIM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL"
Kültür ve Turizm Bakanlığından sosyal medya ve internet sitelerinde 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve bunlara karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanması kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir." denildi.
BAKANLIKTAN BANDROL AÇIKLAMASI
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Bakanlığımız tarafından verilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) mecburi bir uygulama değildir ve bu uygulamanın amacı eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin kimliğinin tanımlanmasıdır. Bandrol işlemlerinin amacı ise eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından doğrudan ya da bu birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen ISBN tahsisi ve bandrol tahsisi eserin yayımı öncesinde gerçekleştirilen ve eserin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir.
"DAĞITIM VE SATIŞ YASAĞI YETKİMİZ YOK"
Bu çerçevede de kesinlikle içeriğin onaylandığı anlamına gelmezler. Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlar 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edilir. El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir. Özetle, yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilmekte olup, kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisi bulunmamaktadır."
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