TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan NATO’da Gazze mesajı: Netanyahu’ya ’artık yeter’ demelisiniz...

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde mevkidaşlarına hitap etti.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve daha fazla kan dökülmesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak bizler, en acil küresel sorunlardan biri olan Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz. İsrail'in katliamları durdurulmalı ve daha fazla kan dökülmesi engellenmelidir."

"Bu durumun bölgesel bir savaşa dönüşmesi ciddi bir risk oluşturmaktadır. Küresel güvenlikle ilgili tartışmalarımızda, adalet ve hakkaniyeti savunan insanlığın ortak cephesinde yer almalıyız. Müttefiklere Netanyahu Hükümetinin saldırganlığına 'artık yeter' demeleri çağrısında bulunuyoruz. Filistin-İsrail çatışması için derhal kalıcı bir ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.