Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi için ABD çıkarması! Yolculuk öncesi NATO’ya net mesaj: Bu topluluğun bel kemiği olan ülkelerden biriyiz

KKTC'Yİ TAM ÜYE YAPMAK İSTİYORUZ

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu.

Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.