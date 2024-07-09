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Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi için ABD çıkarması! Yolculuk öncesi NATO'ya net mesaj: Bu topluluğun bel kemiği olan ülkelerden biriyiz

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 08:42 Güncelleme: 09.07.2024 10:02
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Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi için ABD çıkarması! Yolculuk öncesi NATO’ya net mesaj: Bu topluluğun bel kemiği olan ülkelerden biriyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek zirvede Başkan Erdoğan'ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da beklenirken, Erdoğan yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin NATO'nun bel kemiği olan ülkelerden birisi olduğunun altını çizerken zirveye ilişkin de konuştu. Erdoğan "Dünyadaki terör tehdidine dikkat çekeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. Erdoğan 9-11 tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.

ARTAN TERÖR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

NATO'NUN BEL KEMİĞİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

KKTC'Yİ TAM ÜYE YAPMAK İSTİYORUZ

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu.

Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.

RUTTE'NİN SEÇİLMESİNDE ROLÜMÜZ VAR

Şu an itibariyle NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz. Bunu mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye'nin durumu, 5 ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üye ülkelerinin bakışı da böyledir. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak.

İSRAİL-FİLİSTİN KONUSUNDA HENÜZ İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

NATO ile şu İsrail Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Şu anda ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi alırız. Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız.

Doha'da ciddi görüşmeler oldu. O gün uçakla dönüş yaparken MOSSAD başkanı da Doha'ya gitmişti. Bazı adımlar atılmıştı. O adımlar noktalanmadı. Sabırla takip ediyoruz.

ABD'YE HAREKET ETTİ

Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından uçağına binerek ABD'ye doğru hareket etti.

ÇOK SAYIDA KONU MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak.

İKİLİ ZİRVELER DAMGA VURACAK

Başkan Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

GAZZE ÇAĞRISI YAPACAK

Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: TERÖRİZMLE MÜCADELE MASADA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne tekabül eden zirvede; İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak. NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

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