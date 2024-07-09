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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için ABD'ye gitti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 10:20 Güncelleme: 09.07.2024 10:22
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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için ABD’ye gitti

ABD'de yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde Washington'a hareket etti. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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