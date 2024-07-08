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Başıboş sokak hayvanları sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 20:31
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Başıboş sokak hayvanları sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün icra edilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu açıkladı. Öte yandan, başıboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği sorusuna ilişkin de Çelik, "Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis'e yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var.

ISIRILMA, KUDUZ, TRAFİK KAZASI, ÖLÜM...

Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNU MECLİS'E GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Başıboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği sorusuna ilişkin de Çelik, "Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis'e yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

RAPOR BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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