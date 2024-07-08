Irak'ın kuzeyinde 'kilit kapanıyor'! Komandolardan nefes kesen görüntüler
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele yurtta ve sınır ötesinde devam ediyor. Kahraman Mehmetçik titiz çalışmalar ile teröristlere geçit vermezken düzenlenen operasyonlar ile teröre ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Teröre darbelerin vurulduğu noktalardan biri olan Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği görüntüler paylaşıldı. İşte o anlar...
Terörle mücadele sürüyor. Türkiye'de ve sınır ötesinde hain teröristlere geçit verilmezken terörün saklandıkları inler başlarına yıkılıyor. Operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinden gelen görüntüler nefes kesti.
MSB O ANLARI PAYLAŞTI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde komandoların hava hücum harekatında tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı.
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