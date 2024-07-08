Mersin’de kaçak göçmen operasyonu! 2 ilde 5 organizatör gözaltında...

Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, elde edilen deliller sonucunda şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.



Şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.