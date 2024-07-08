DEM’li Iğdır Belediyesi’nde işçi kıyımı! 204 kişi SMS ile işten çıkarıldı...

MOBBING YAPARAK KOVDULAR

31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, bugün, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.

Burada konuşma yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş'in seçimlerden önce halka vermiş olduğu şeffaf yönetim, birlikte yönetme, emeğe ve emekçiye saygı ve eşitlik ilkesi, herkese eşit mesafede davranılması, hiçbir emekçinin ekmeğiyle uğraşılmayacağı, Belediyenin hizmet kapısı olması, Iğdır için yatırım yapılması ve bunun gibi vaatlerini bu 3 aylık süre zarfında yapmadığını gördük. İlk icraatları çalışan emekçileri yıldırmak için çalışanların işlerinde sürekli değişiklik yapmak olmuştur. Bir hafta çöpte çalışanı diğer hafta kanalizasyona, diğer bir hafta da park ve bahçelere sürerek emekçinin çalışma azim ve kararlılığını kırmak amaçlanmaktadır. Art niyetli olan bu mobbing uygulamalarına bir an önce son verilmesi için mücadele ederken, şimdi de Iğdır Belediyesi'nin borcunun çok olduğu algısı yaratılarak, borçlar bahane edilerek, emekçilere mobbing uygulayarak işten çıkarmalara başlamışlardır. Bu tür haksız ve hukuksuz davranışların beyhude olduğunu zaman gösterecektir. Bizler AK Parti Belediye Meclis üyeleri olarak buradan uyarıyoruz. Mobbing uygulayarak emekçinin ezilmesine, ekmeğiyle oynanmasına ve onurunun zedelenmesine yol açmaktasınız. Çalışan emekçiler, yalnız değildir. Her zaman ve her koşulda emekçilerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Haklı mücadelemizi kamu vicdanında ve hukuksal olarak kazanıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.