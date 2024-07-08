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İki ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 19:07 Güncelleme: 08.07.2024 19:14
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İki ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Son dönemlerde artan orman yangınları ile mücadele devam ederken iki ilimizden yangın haberi geldi. Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları da baş göstermeye başladı. Peş peşe yangınlar ile mücadele sürerken 2 ilimizden orman yangını çıktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını sürüyor. Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AKSEKİ'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gözetleme kulesindeki görevlilerin fark etmesiyle bölgeye 3 arazöz ile 15 orman personeli sevk edildi. Ekiplerin sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

KIRKAĞAÇ'TA ORMAN YANGINI!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alanda çalışmalar sürüyor.

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