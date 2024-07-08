İki ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor
Son dönemlerde artan orman yangınları ile mücadele devam ederken iki ilimizden yangın haberi geldi. Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.
AKSEKİ'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gözetleme kulesindeki görevlilerin fark etmesiyle bölgeye 3 arazöz ile 15 orman personeli sevk edildi. Ekiplerin sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
KIRKAĞAÇ'TA ORMAN YANGINI!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alanda çalışmalar sürüyor.
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