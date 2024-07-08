İki ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları da baş göstermeye başladı. Peş peşe yangınlar ile mücadele sürerken 2 ilimizden orman yangını çıktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını sürüyor. Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.