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AFAD'dan Karadeniz'de etkili olan yağışa ilişkin açıklama: Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.07.2024 23:07
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AFAD’dan Karadeniz’de etkili olan yağışa ilişkin açıklama: Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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