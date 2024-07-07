07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye ile İngiltere arasında kritik temas! Bakan Fidan'dan telefon...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:49 Güncelleme: 07.07.2024 16:02
ABONE OL
Türkiye ile İngiltere arasında kritik temas! Bakan Fidan’dan telefon...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör