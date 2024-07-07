Geri sayım zamanı! Türksat 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor! Tüm gözler o saate çevrildi...

70.DAKİKADA GEÇİCİ YÖRÜNGEYE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, yüksek teknolojiye sahip altyapısıyla ülkemizin uzay çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı hedefliyoruz."

"KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"

Uydunun fırlatılmasının Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlık hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Proje, hem mühendislerimizin bilgi birikimini hem de ülkemizin teknolojik kapasitesini ortaya koyuyor. Türksat 6A, sadece Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte de rekabet gücümüzü artıracak. Mevcut uydularımızın hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girerek, ilk kez ülkemiz tarafından üretilen uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına ulaşacağız."