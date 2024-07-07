Bakan Kurum deprem konutları için tarih verdi! Evine girmeyen depremzede kalmayacak

BAKANLIKLAR AYAĞA KALDIRACAK

Bakan Kurum, Ulu Cami'den ezanlar yükselene kadar, Habib-i Neccar Camisi'nde vatandaşlar namaz kılana kadar, Asi Nehri kenarında, yürüyüş ve bisiklet yollarında, huzur içerisinde Hataylılar gezene kadar burada olacaklarının sözünü verdi.

Hatay'ın kendilerine tarihin ve ecdadın emaneti olduğunu kaydeden Kurum, bu tescilli eserleri de ilgili bakanlıklarla ayağa kaldıracaklarını söyledi.

HATAY'DA 10 BİN 889 KONUT HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:"Kurtuluş Caddesi'nde yeniden o tescilli eserlerin içerisinde inşallah yürüyeceğiz ki onun da kararını aldık. O karar çerçevesinde inşallah Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, orada aslına uygun bir şekilde inşaat sürecini yine Hatay'da, Kurtuluş Caddesi'nde yapıyor olacak. Bu kapsamda baktığınızda Hatay'ımızda şu ana kadar 10 bin 889 konutumuzu bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ'daki birçok mahallemizde 156 bin konutumuzun, iş yerimizin yapım ve inşa faaliyetleri de devam etmektedir. Amacımız afetlere karşı dirençli şehirler kurmak. Bu manada, bu işleri yaparken de Hatay'ımız sıradan bir şehir değil, bir medeniyet hazinesi, insanlık tarihidir ve ne yazık ki işte bugüne geldiğimizde, bu tarihi eserlerimizin, tescilli binalarımızın 6 Şubat depremi sebebiyle yıkıldığını görüyoruz. İnşallah bu tarihi eserlerle birlikte ayağa kaldıracağız, birlikte inşa edeceğiz ve amacımız, önceliğimiz önümüzdeki yıl şubat ayında inşallah Atatürk, Fatih caddelerinde, burada dükkanlarımızın oradaki hak sahiplerine teslim edildiği, burada konutlarımızın yine yükseldiği, orada vatandaşlarımıza teslim süreçlerinin başlatıldığı ve depremin yıl dönümünü orada vatandaşlarımızla birlikte inşallah onların gülen yüzünü görerek, duasını alarak yine yad etmek istiyoruz."