CHP’de kıyak atama tam gaz… Hem danışman hem de yönetici yaptı

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde yaşanan atama kıyakları tam gaz devam ediyor. Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu kez de yakın arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem danışmanı yaptı hem de yönetici yaptı. Akın, eski milletvekilinin baldızını ise genel sekreter yardımcısı yaptı.

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