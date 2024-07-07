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Başkan Erdoğan Almanya'dan Türkiye'ye döndü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 06:01
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Başkan Erdoğan Almanya’dan Türkiye’ye döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ın EURO 2024'te oynadığı Hollanda maçını izledikten sonra Almanya'dan Türkiye'e döndü. Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

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